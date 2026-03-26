16-летний россиянин без ног раскрыл правду об отношении иностранцев

16-летний российский скейтбордист без ног Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. В интервью «Газете.Ru» спортсмен рассказал, как к нему относились иностранные соперники во время турнира.

«Все райдеры относились ко мне очень хорошо — так же, как ко всем другим. Меня уже знали после участия в прошлогоднем турнире в Бразилии, и к тому же я знаю английский. Мы хорошо общались с ребятами из других стран, ходили вместе за кофе, играли в волейбол, в PlayStation 5.

Причем прикольно получилось: в первые дни соревнований там не было интернета, и я оказался единственным, кто смог подключить Wi-Fi к PlayStation 5. После этого все стали играть», — рассказал Лаллав.

Российский спортсмен отметил, что был лично знаком почти с каждым участником турнира.

«До чемпионата мира я не знал только одного американца, но мы познакомились и пообщались. А самым сильным участником был бразилец Филипе Нуньес, который в итоге занял первое место. Он самый интересный райдер из всех — и один из моих любимых», — рассказал Лаллав.

