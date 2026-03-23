В России появился печатный журнал для инвесторов

«Альфа-Капитал» представил печатный журнал о рынке инвестиций
Пресс-служба УК «Альфа-Капитал»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» представила первый номер печатного журнала для частных и корпоративных инвесторов, экспертного сообщества, представителей профучастников рынка и регулирующих органов, сообщает пресс-служба компании.

В журнале будут освещать трансформацию инвестиционной индустрии в России и мире, а также рассказывать о трендах и инновациях.

В «Альфа-Капитал» отметили, что в журнале будут представлены успешные кейсы инвесторов, а также подходы к решению актуальных задач и перспективные идеи.

«Как нам кажется, именно формат качественного печатного издания, который сегодня превращается из раритета в «новый люкс» для ценящей аудитории, оптимален для этих целей», — рассказала генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

В дебютном номере журнала представлена оценка макроэкономического ландшафта в России, прогнозы на 2026 год и тенденции на рынке доверительного управления.

Кроме того, в журнале опубликованы интервью Ирины Кривошеевой и экономиста, члена совета директоров УК «Альфа-Капитал» Олега Вьюгина.

 
