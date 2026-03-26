В Подмосковье после массовой атаки БПЛА сгорели два дома

Мордвинцев: после атаки беспилотников в подмосковном Можайске сгорели два дома
Telegram-канал «Глава Можайска | Денис Мордвинцев»

В подмосковном городе Можайск сгорели два дома после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава населенного пункта Денис Мордвинцев в Telegram-канале.

По словам чиновника, возгорание, предварительно, было вызвано падением обломков БПЛА. В результате в Можайске пострадали два домовладения — одно жилое и одно дачное. В жилом доме находились женщина с двумя внуками, они успели своевременно эвакуироваться, никто не пострадал.

Мордвинцев сообщил, что на места происшествий оперативно прибыли пожарные. В тушении огня были задействованы четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 00:00 до 13:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 27 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы России. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

До этого Собянин рассказал, что при падении обломков сбитого БПЛА в районе села Кленово пострадал один человек. По его словам,пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
