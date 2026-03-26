Мальчику, которому оторвало пальцы взрывом СВУ в Подмосковье, поставили протез

Мальчик, которому в результате взрыва оторвало пальцы в подмосковном Красногорске, получил свой первый протез кисти. Об этом сообщает московский портал Msk1.ru.

«С одной стороны, это очень печальное событие, с другой — для нас это возможность восстановить нормальную жизнь. Глебуша — большой молодец, потому что он справился и мы ведем полноценную жизнь, но хотелось бы делать все немножко быстрее и чтобы нам было немного комфортнее», — сказала мама ребенка Галина.

По ее словам, школьник вернулся к занятиям спортом, и мама пошутила, что звездой Олимпийских игр он не станет, но зато будет паралимпийцем. Сейчас Глебу главное научится писать правой рукой, отметила Галина.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске 11 ноября прошлого года. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, который взорвался. Это произошло вечером на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки.

