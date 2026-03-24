Зачем женщинам места, где не рады мужчинам

Если вы давно не видели, как выглядит коллективная мужская истерика, зайдите в комментарии к новости про открытие женской пивной в Минске. Слезы, и угрозы, и стратегические планы по захвату территории. Мужчины в комментариях в гневе, что в городе будет место, где их не ждут.

Если честно, я думала, что мы уже переросли этап, когда появление места «только для девочек» вызывает гнев и ужас. На дворе 2026 год, в соседней с нами Белоруссии президент объявил Год женщины, а предпринимательница Александра Тямчик решает открыть женский пивной бар. Казалось бы, что такого? Еще один бар, ну для женщин только, да. Только интернет-рыцари почему-то резко бросились защищать свое уязвленное эго.

Что пишут мужчины? Ну классика. «Сомневаюсь, что женщины смогут выпивать столько же, сколько мужики». Ребята, вы серьезно? Вы ходите в питейные заведения, чтобы соревноваться за количество опорожненных бокалов? Страшно представить, что с вами происходит в отелях, работающих по системе «все включено».

Если бы дело обошлось только такими наблюдениями, то можно было бы и не обращать на это внимания. Однако другие пользователи строили коварные планы: «Туда можно подъехать и снять кого-то, уже готовенькую». Спасибо, дорогие, что подтвердили: женщины открывают такие бары не чтобы досадить, а потому что никто не хочет чувствовать себя «готовенькой» в любом заведении, где есть стул и кружка пива.

А кто-то вообще предлагает ходить туда назло. Вот, пожалуйста: «Прикол в том, что туда не будут ходить только девушки. Будут так же ходить мужики, и им за это никто не сможет ничего сделать». Очень по-взрослому. Прямо как в песочнице: «Раз девчонки построили домик, мы пойдем и сломаем!» Только вот домик этот не ваш, и ломать в нем нечего, кроме собственного достоинства.

Знаете, мне кажется, эта история вообще не про пиво и про то, что женщины в нем не разбираются. Кстати, так, для справки, директором по производству на одном из известнейших белорусских пивоваренных заводов является женщина.

Вопрос в другом: почему мужчин так бесит сама идея пространства, где им не рады?

Я тут вспомнила интересный исторический факт. В конце XIX века, когда в первых универмагах и на вокзалах Европы появились кафе, куда женщина могла зайти одна или с подругой, не рискуя репутацией, мужская часть общества тоже была в ужасе. Как? Дама будет есть в публичном месте без сопровождения мужа или брата? Это разврат и конец света. А теперь это просто кофейни, куда мы забегаем по сто раз на дню.

Уже давно появились вагоны без мужчин, спортивные залы, где штангу тягают только женщины. Думаете, это ради того, чтобы отгородиться от представителей противоположного пола? Как бы странно и страшно это ни было, но все это ради безопасности. Проехать от работы до дома без риска приставаний. Пойти в спортивный зал в удобной для себя форме, а не в той, где есть риск, что тебя рассмотрят как какой-то продукт на прилавке. Заниматься без мыслей, что кто-то подойдет и скажет, что это не женское дело.

Мы просто хотим заниматься тем, что нам нравится, в том, что нам нравится, и чувствовать себя в безопасности.

Так и здесь. Женщины просто хотят сидеть, пить пиво, есть соленые крендельки, говорить о своем, смеяться в голос, молчать, думать о своем и не ловить на себе взгляды типа «познакомимся?». Не хочется просчитывать маршрут до туалета, чтобы не нарваться на комплимент от подвыпившего соседа. Не хочется ждать, что через пять минут к тебе подсядут с вопросом: «Девушка, вы здесь одна?»

И самое смешное или грустное, что женщины в комментариях реагируют на эту истерику с недоумением. Кто-то из мужчин спросил: «А как бы вы отнеслись к бару без женщин?» И ответы девчонок — просто золото, они все пишут, что им все равно. И правда, нам не нужна ваша территория. Мы не собираемся отвоевывать пивные у метро с мужиками в тельняшках и ломиться в бары, где вы смотрите футбол. Мы просто хотим свой маленький угол без всего этого. Так зачем вам туда ломиться?

Я думаю, что в Москве такой бар моментально стал бы популярен. Хочется выпить пива с подругами в приятной обстановке, где под боком не будет человека, который считает, что пиво может пить только он. И было бы здорово заказать с подругой «по пивку», не чувствуя фоновую тревогу и не думая о том, что кто-то может подойти и познакомиться, попытаться снять или просто отпустить похабную шутку.

В общем, я очень рада за минчанок. А мужикам, которые пишут про «провал» и «неликвид», хочу сказать: вы просто боитесь, что без вас там будет слишком весело, а пиво будет вкуснее, чем в вашем любимом баре. И знаете что? Будет. Но вы не расстраивайтесь. В конце концов, всегда есть другие бары, где вас точно никто не прогонит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.