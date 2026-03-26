В Норвегии заявили, что увольнение Вяльбе приблизило возвращение российских лыжников

Журналист NRK: у лыж в России больший потенциал, чем Вяльбе сумела реализовать
Журналист норвежского NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что возвращение российских спортсменов на международные старты стало ближе после создания Федерации лыжных видов спорта России. Его слова приводит Sport24.

«Это конец печального периода Вяльбе во главе российского лыжного спорта. Очевидно, что у этого спорта в России гораздо больший потенциал, чем она сумела реализовать. Новый президент — очень противоречивая фигура на международной арене, но это в любом случае новое начало и новые возможности», — сказал Сальтведт.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, который ранее занимала Елена Вяльбе.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее норвежский журналист удивился, что лыжную ассоциацию возглавил не Дмитрий Губерниев.

 
