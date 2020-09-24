Кремль стремится не допустить перекредитованности при поддержке регионов

Ситуация с закредитованностью регионов России не должна повториться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова разрешить регионам брать больше коммерческих займов, передает ТАСС.

«Нужно будет действовать очень аккуратно. С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы, но с другой стороны, важно избежать - и об этом Путин говорил неоднократно - возвращения в ситуацию, когда регионы несли на своих плечах непосильный груз коммерческих долгов», — сказал Песков.

Как сообщалось, объем выдачи ипотеки в России в августе текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59%.

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