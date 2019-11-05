Военную полицию создадут на Украине по поручению Зеленского

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На встрече с руководством Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности страны, сообщает агентство «Украинские новости».

До конца года министр обороны Украины Андрей Загороднюк должен внедрить новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам Североатлантического альянса. Также в структуре министерства обороны должна быть создана военная полиция.

Перед министерством по делам ветеранов стоит задача подготовить концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы E-ветеран.

Кроме этого, президент поручил министерству внутренних дел усовершенствовать процедуры выдачи водительских удостоверений и упростить процесс аккредитации заведений, занимающихся подготовкой водителей.

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