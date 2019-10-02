Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи. Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда «детей и подростков кто-то использует в своих интересах».

16-летняя шведская активистка выступила в ООН с эмоциональным заявлением об изменении климата.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов пригласил в Госдуму шведскую активистку.