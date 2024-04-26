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В ЦБ сообшили о переходу к сбалансированному росту во II квартале

Набиуллина: экономика РФ перейдет к сбалансированному росту во II квартале

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о переходе к сбалансированным темпам роста ВВП России во втором квартале текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономика со второго квартала 2024 года начнет переходить к более сбалансированным темпам роста», — сказала Набиуллина.

По ее словам, оценка роста ВВП РФ повышена до 2,5-3% из-за сложившейся ситуации в российской экономике.

До этого сообщалось, что Центральный Банк РФ в третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. В ЦБ пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, темпы роста цен будут возвращаться к цели в 4% несколько медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале.

16 февраля и 22 марта 2024 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Он действовал с 15 декабря 2023 года. В прошлом году ключевая ставка повышалась пять раз.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.

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