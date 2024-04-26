Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в московском музее «Гараж»

Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным органам.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщало, что в музее «Гараж» идут обыски. По данным журналистов, представителям администрации музея не разрешают пользоваться телефонами и не выпускают. Сотрудники музея связывают обыски с хранящейся в архиве «Гаража» литературой на тематику ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

До этого музей «Гараж» убрал с прилавков книги directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз.

17 апреля следователи провели обыск в квартире блогера-феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.

Ранее журналиста Forbes Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о ВС РФ.