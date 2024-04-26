Шеф Пентагона заявил, что F-16 появятся на Украине в этом году

Поставки американских истребителей F-16 для Украины начнутся в 2024 году. С таким заявлением в рамках совещания контактной группы по предоставлению помощи Киеву выступил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«В этом году начнутся поставки переданных Украине более чем эскадрильи F-16», - сообщил он.

Министр добавил, что самолеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут поставляться вместе с летчиками и обслуживающим истребители персоналом, который был подготовлен участниками группы.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что авиация западных стран должна участвовать в конфликте на Украине и помогать ВСУ так же, как помогала Израилю во время атаки Ирана 14 апреля.

При этом в середине апреля премьер Бельгии Александр Де Кроо сообщал, что Бельгия может поставить самолеты F-16 Украине не ранее 2025 года.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.