В мексиканском кафе 50 лет подают гостям суп из крысы

Кафе в Мексике прославилось благодаря своему фирменному супу из крысы, который подают гостям уже 50 лет, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, кафе находится на рынке Сан-Луис-Потоси. В каждой тарелке с супом находится целая полевая крыса, а стоимость блюда составляет $5,80. Заведением владеет мужчина по имени Хосе Ремедиос Эрнандес, унаследовавший его от своей матери. По словам предпринимателя, раньше на рынке было много продавцов крысиного мяса, но со временем все оставили эту нишу.

Несмотря на это, Хосе не планирует закрывать семейное кафе, ведь оно работает уже 52 года. Эрнандес рассказал, что использует в супе только местных крыс, а их мясо, по его мнению, будет особенно полезно людям с анемией или диабетом. Также оно способствует укреплению иммунитета, добавил мужчина.

Ранее в США крысы съели марихуану, хранившуюся в полиции в качестве улик.