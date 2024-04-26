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Россиянка дала соседке телефон для вызова скорой, но та его продала

Жительница Орска дала соседке телефон для вызова скорой, но та его продала

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Октябрьский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, которая странно повела себя после просьбы соседки. Женщину обвиняют в хищении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевшая, будучи в своей квартире, плохо себя почувствовала и обратилась к соседке. Орчанка передала ей мобильный телефон, чтобы та позвонила с него в скорую помощь. После того, как знакомая ушла, потерпевшая не нашла средство связи. Позже выяснилось, что соседка действительно забрала телефон и продала его своему приятелю.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, а также возместила женщине причиненный материальный ущерб. По делу назначено судебное заседание.

Как стало известно ранее, в Томске мужчину отправили в колонию за сделанный девушке сюрприз.

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