Титов назвал футболиста «Спартака», который не соответствует уровню клуба

Легенда московского «Спартака» Егор Титов заявил, что футболист красно-белых Леон Классен не соответствует уровню клуба, передает «РБ Спорт».

«Возможно, он классный парень. Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы еще есть какие-то?» — сказал Титов.

Классен стал игроком «Спартака» в 2022 году. До этого он выступал за немецкий «Мюнхен 1860» и австрийский «Тироль».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Классен провел четыре матча, отдав одну результативную передачу.

25 апреля московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».