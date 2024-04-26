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В Белом доме раскрыли, сколько ракет ATACMS могут поставить Украине

Салливан: США могут предоставить Киеву значительное количество ракет ATACMS

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон располагает возможностями передать Украине «значительное количество» дальнобойных ракет ATACMS, однако не будет раскрывать конкретную цифру. Его слова приводит ТАСС.

Салливан подчеркнул, что передача вооружения Украине никак не скажется на обороноспособности Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит «поставлять возможности» Киеву.

В то же время помощник Байдена отказался называть какие-либо цифры.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Если бы я сказал вам, сколько [ракет ATACMS США отправить Киеву], то, в принципе, противник мог бы просто отсчитать от этого числа, и это дало бы ему преимущества», — указал Салливан.

До этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала их в ходе боевых действий против России.

Ранее в Германии оценили последствия передачи ATACMS Украине.

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