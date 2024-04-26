Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в «Крокусе»

Российские силовики задержали еще одного фигуранта по делу о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Задержанный Джумохон Бегиджонович Курбонов является гражданином Таджикистана, уроженцем города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), говорится в сообщении.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следы террористического акта, совершенного в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», ведут на Украину.

При этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что организацией теракта в «Крокус Сити Холл» занимались граждане целого ряда государств.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее Матвиенко опровергла планы по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе».