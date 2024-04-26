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Набиуллина рассказала о последствиях конфискации золотовалютных резервов России

Набиуллина исключила влияние золотовалютных резервов РФ на финстабильность

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Конфискация золотовалютных резервов России не повлияет на финансовую стабильность страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов, это не окажет никакого влияния на финансовую стабильность, потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы не пользуемся, и мы долгие годы занимались дирекцификацией золотовалютных резервов», — отметила Набиуллина.

Поэтому, по ее словам, доступных резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у России достаточно для того, чтобы нивелировать риски финансовой стабильности, если они возникли. Сейчас таких рисков нет, заключила глава ЦБ.

«Ответные меры не находятся в компетенции Центрального банка, поэтому я не стану их комментировать», — подытожила Набиуллина.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант 17 апреля назвал «очень интригующим» предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования украинской армии. Он сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с министром финансов США Джанет Йеллен и обсудить с ней данную инициативу.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% третий раз подряд.

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