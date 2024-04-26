В Банке России заявили об усилении риска вторичных санкций

Банк России отмечает усиление рисков вторичных санкций и усложнение международных платежей и ищет решение, поскольку внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается международных платежей - в целом мы видим усиление риска вторичных санкций и усложнение платежей. Мы с нашими партнерами находимся в контакте для того, чтобы смотреть на то, как можно облегчить платежи, потому что внешнеэкономическая торговля с дружественными странами активно растет. И конечно, это должно сопровождаться надежной системой платежей», - сказала она.

В июне научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин рассказал, что после введения 11-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России возросли риски попадания третьих стран, помогающих РФ обходить запреты, под действие вторичных санкций. Власти ЕС пошли по пути ликвидации лазеек в уже принятых ограничительных мерах.