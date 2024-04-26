Скандал в Чечне: футболисты массово отравились перед важнейшим матчем РПЛ Генсек РФС Митрофанов заявил, что документов по переносу игры от «Сочи» не было

В 21-м туре Российской премьер-лиги «Сочи» в матче за выживание в высшем дивизионе проиграл своему конкуренту — «Ахмату» — со счетом 0:1. Перед игрой главный тренер сочинцев Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. Однако генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что просьбы от клуба перенести матч не было. Подробности скандала в Грозном — в нашем материале.

«Нас заставили играть»

Накануне перед началом матча с «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой перенести встречу. Решение должен был принять лично президент РФС Александр Дюков. Однако в итоге игру отменять не стали, и «Сочи» уступил грозненцам (0:1). О том, что случилось, рассказал главный тренер футбольного клуба Роберт Морено.

«Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого-то подташнивало, у кого то была диарея.

Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион», — процитировал тренера «Матч ТВ».

Необычное совпадение

Несмотря на отравление значительной части основного состава, «Сочи» все же вышел на поле. Вероятно, нервозности вокруг этой ситуации было бы меньше, если бы сочинцы не боролись за выживание в Российской премьер-лиге. Перед этим матчем они замыкали турнирную таблицу РПЛ, на четыре балла отставая от «Ахмата» и «Балтики».

Грозненцы победили «Сочи» 1:0 и благодаря этому вышли из зоны вылета, а команда Морено отстает от спасительного 14-го места на пять очков. За пять туров до финиша чемпионата это можно считать катастрофой. Тренер «Сочи» после игры не сдерживал эмоций. Он назвал непозволительным проведение матча при таком форс-мажоре.

«Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют происходить таким ситуациям. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит», — заявил испанец.

Форвард «Сочи» Серхио Кордова намекнул на то, что отравление футболистов в преддверии ключевого матча не было случайностью.

«Это необычно, что семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем. Любопытно, что они все ели одно и то же. Совпадение?» — написал игрок в соцсетях.

«Ахмат» готов помочь

В «Ахмате» заявили, что готовы оказать «Сочи» содействие в расследовании инцидента. Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров подчеркнул, что он не осведомлен о том, что происходило внутри сочинской команды.

«Я не знаю, отравились они или нет. Вы знаете? Никто не знает, кроме того, что они сказали. Мы уважаем эту команду, вопросов в отношениях у нас с ними нет», — процитировал Айдамирова «Чемпионат».

Он также отреагировал на домыслы о том, что случившееся было заговором, и напомнил, что никогда прежде в Грозном подобного не происходило:

«Сколько лет команды играют в Грозном? Вы хоть раз подобное слышали? Тогда что комментировать? Команда в спорной ситуации не первый раз».

«Ситуация очень неоднозначная»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему игра не была перенесена. По его словам, никаких обращений от «Сочи» не поступало.

«Если форс‑мажор, нужны документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. Обращения от лиги не было. «Сочи» говорил: «У нас игроки плохо себя чувствуют». Видимо, поправились. Или нашли тех, кто мог играть через силу. Но документов никаких у нас не было. Когда происходит событие техногенного характера, климатическое, здесь все понятно. Но тут говорят: «А мы заболели». Но и другие завтра могут то же самое сказать. Надо представить какие‑то документы, тогда можно говорить о чем‑либо», — подчеркнул Митрофанов.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что нельзя было просто перенести матч, как того просили в «Сочи». Он отметил, что такие вопросы следует решать в соответствии с регламентом:

«Сложно сказать, что там произошло. Ситуация очень неоднозначная и необычная в футболе. Здесь вопрос регламента. Наверное, просто так взять и отменить матч нельзя».