Польский генерал сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине

Российская армия намерена уничтожить все украинские аэродромы, где могут базироваться иностранные самолеты, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с местной радиостанцией RMF FM.

«У них есть преимущество в воздухе. Во-первых, потому, что они существенно ослабили ПВО украинской армии. Во-вторых, у украинцев нет своих ВВС, способных ответить. Тем более, что целью россиян было уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут переданы Украине, негде было базироваться», - подчеркнул генерал.

По оценке генерала, ВС РФ на данный момент наступают одновременно на нескольких направлениях, также сосредоточив основные усилия на Харькове. По его мнению, армия России стремится создать буферную зону, «хочет исключить возможность рейдерских атак».

До этого Скшипчак дал оценку, что американской военной помощи Украине хватит до конца лета.

Ранее в США заявили, что ВСУ даже с помощью Запада не способны вытеснить ВС России с позиций.