Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский генерал сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине

Польский генерал Скшипчак: все украинские аэродромы будут уничтожены ВС РФ

close
100%
wyborcza.pl

Российская армия намерена уничтожить все украинские аэродромы, где могут базироваться иностранные самолеты, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с местной радиостанцией RMF FM.

«У них есть преимущество в воздухе. Во-первых, потому, что они существенно ослабили ПВО украинской армии. Во-вторых, у украинцев нет своих ВВС, способных ответить. Тем более, что целью россиян было уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут переданы Украине, негде было базироваться», - подчеркнул генерал.

По оценке генерала, ВС РФ на данный момент наступают одновременно на нескольких направлениях, также сосредоточив основные усилия на Харькове. По его мнению, армия России стремится создать буферную зону, «хочет исключить возможность рейдерских атак».

До этого Скшипчак дал оценку, что американской военной помощи Украине хватит до конца лета.

Ранее в США заявили, что ВСУ даже с помощью Запада не способны вытеснить ВС России с позиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами