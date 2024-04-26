Набиуллина сообщила, как ЦБ собирается бороться с мисселингом

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг (мисселинг) позорным явлением, которое еще не искоренено. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что регулятор прорабатывает повышение штрафов за навязывание финансовых услуг.

1 марта она заявляла, что Центробанк РФ готовит предложение о кратном увеличении штрафов к банкам за введение клиентов в заблуждение при продаже продуктов и услуг.

Осенью в Госдуме предложили запретить российским банкам продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования.

До этого в Центробанке указали на большие масштабы мисселинга в стране.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос о новом дизайне купюры в 1000 рублей.