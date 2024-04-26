В ЦБ задумались над дополнительным регулированием платежей на маркетплейсах

Банк России обсуждает вопрос дополнительного регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги, заявила в ответ на вопрос «Газеты.Ru» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Маркетплейсы работают по-разному. В частности, у них есть свои банки, которые обслуживают все платежи в рамках общих правил банковской деятельности. Но дополнительное регулирование необходимо. Мы сейчас эту тему изучаем», — сказала Набиуллина.

На прошлой неделе крупные российские банки выразили опасения относительно безопасности оплаты на маркетплейсах. Недовольство кредитных организаций также вызывают скидки, которые онлайн-ретейлеры предлагают клиентам при оплате через собственные финансовые структуры. По мнению банков, это дает торговым площадкам конкурентное преимущество.

До этого россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов.

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях конфискации золотовалютных резервов России.