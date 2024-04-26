Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ задумались над дополнительным регулированием платежей на маркетплейсах

Набиуллина: необходимо дополнительное регулирование платежей на маркетплейсах

close
100%
Depositphotos

Банк России обсуждает вопрос дополнительного регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги, заявила в ответ на вопрос «Газеты.Ru» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Маркетплейсы работают по-разному. В частности, у них есть свои банки, которые обслуживают все платежи в рамках общих правил банковской деятельности. Но дополнительное регулирование необходимо. Мы сейчас эту тему изучаем», — сказала Набиуллина.

На прошлой неделе крупные российские банки выразили опасения относительно безопасности оплаты на маркетплейсах. Недовольство кредитных организаций также вызывают скидки, которые онлайн-ретейлеры предлагают клиентам при оплате через собственные финансовые структуры. По мнению банков, это дает торговым площадкам конкурентное преимущество.

До этого россиянам рассказали, чем опасны виртуальные карты маркетплейсов.

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях конфискации золотовалютных резервов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами