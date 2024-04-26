В Брянской области умерла раненная при атаке дрона женщина

В больнице умерла женщина, получившая ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в селе Курковичи Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«В результате вчерашней атаки..., в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась», — сообщил он.

По словам Богомаза, семье погибшей будет оказана материальная помощь.

Накануне губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали жителей села Курковичи в Стародубском районе при помощи беспилотника. Отмечалось, что в результате атаки пострадали четыре человека. Один из них был 14-летний ребенок.

До этого сообщалось, что Украина обстреляла поселок Суземка, административный центр Суземского района Брянской области. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки повреждены шесть домовладений, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее были ликвидированы три беспилотника ВСУ над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области.