Интервью с Михаилом Казаковым — о новых «Папиных дочках», жизни после травмы и отношениях с экс-женой Актер Казаков заявил, что никогда не смотрит проекты со своим участием

На онлайн-платформе START и телеканале СТС завершился второй сезон сериала «Папины дочки. Новые». В нем в проект вернулся актер Михаил Казаков, исполнитель роли Ильи Полежайкина. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о восстановлении после тяжелой травмы, возвращении на съемочную площадку, феномене «Ералаша» и сложных отношениях с бывшей супругой.

– Как вы себя чувствуете, как проходит восстановление после травмы?

— Я вернулся к активному образу жизни, потому что других вариантов у меня просто нет. Я не могу болеть — у меня нет на это времени. Вся моя жизнь — она такая: то там оторвется что-то, то здесь что-то пришивают. Мне кажется, однажды снимут сериал про мои травмы — и врачи расскажут обо мне много интересного. Есть у нас такая 7-я больница, где все хирурги знают меня с самого детства, и вот я лежу, а мимо палаты идет хирург, видит меня и смеется: «О, Казаков, ты, что ли, опять? Что, ноги сломал? Ну, что ж, бывает». Его коллеги удивились, спрашивают, откуда меня знает, на что он отвечает: «Да это же наша местная звезда 7-й травматологии».

— Какая-то у вас повышенная травматичность…

— Такая вот бурная у меня жизнедеятельность! Количество своих шрамов я, наверное, и не сосчитаю! Я и не помню, откуда некоторые из них у меня взялись. Да и вообще — говорят, что после 100 швов уже не считают (смеется).

— Вы же совсем молодой человек, а как будто ветеран боевых действий…

— У меня есть два друга, взрослые ребята, прошли Афган и Чечню, они однажды при встрече пошутили: «Мишань, такое ощущение, будто это ты в боевых действиях участвовал, а не мы» (смеется).

— У вас был долгий перерыв в актерской карьере, готовы ли вы сейчас вернуться и заново покорить сердца зрителей?

— Конечно! Я всегда готов! Я был готов делать это даже в инвалидной коляске и на костылях. И я это делал. У нас — киношников — как: раз ты на коляске, значит — привезем тебя в коляске на площадку. Все, разговор короткий.

— Каково было вернуться в «Папины дочки», проект, ставший в некотором смысле вашей визитной карточкой, 11 лет спустя? С какими эмоциями вы возвращались к роли Полежайкина?

— Действительно, Полежайкина не было 11 лет… Но знаете, все, что нужно было сделать для того, чтобы он вернулся, это услышать волшебные слова: «Мотор! Начали!» И Полежайкин снова с нами.

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— Что вы почувствовали после первого съемочного дня?

— Честно? Как будто я и не уходил со съемочной площадки (смеется).

— Как вас встретили коллеги по площадке?

— Меня встретили как дома. Это было круто! Все как братья и сестры, мы же жизнь прожили вместе!

— Кого из «папиных дочек» вы были рады видеть больше всех?

— Всех, кого знал, и всех, кого не знал, тоже. И честно скажу, для меня никто совсем не изменился — и я для них тот же Мишаня, что был 11 лет назад. Это для зрителей мы выросли, а друг для друга мы все те же. Мы с Лизой Арзамасовой познакомились, когда ей было 11 лет, а мне — 19. Но что тогда, что сейчас — для меня она один и тот же человек. И так со всеми.

— Что вам сказали девчонки при встрече на съемочной площадке?

— Там было столько эмоций, какие уж тут разговоры! Что у меня, что у них. Мы актеры, и мы немного иначе общаемся друг с другом, все на эмоциях.

— Вы следили за карьерой коллег по «Папиным дочкам»?

— Мы общаемся, у нас есть чат, созданный 11 лет назад. Так что если у кого-то что-то происходит, все узнают об этом из чата. Мы фактически были вместе все эти годы.

— Какие у вас впечатления от съемок?

— Хочу отметить, что меня поразил уровень. Я искренне удивился этим молодым девчонкам, которые настолько профессионально выполняют свою работу… Они рождены для этой работы.

— Хотите сказать, что выросла достойная смена первым «папиным дочкам»?

— Они невероятно крутое дополнение к старой команде.

— Сработались с новичками? Какие дальнейшие планы?

— В первых «Папиных дочках» меня изначально позвали сняться только в трех сериях, а в итоге я остался на все 480 (смеется). На сегодняшний день я снялся в одном эпизоде нового сезона…

— Вы смотрели первый сезон «Папины дочки. Новые»?

— Не хочу никого обижать, но я и своих «Папиных дочек» ни разу не смотрел. Не смотрю проекты со своим участием.

— Но вы наверняка слышали, что зрители очень тепло встретили первый сезон новых «Папиных дочек». Как думаете, какой прием ждет Полежайкина?

— Не могу говорить за зрителя.

— Между старыми и новыми «Папиными дочками» прошло 11 лет, за которые в вашей жизни произошло много не самых приятных событий. Как весь этот жизненный опыт отразился на вас как на актере?

— Я пользуюсь этим новым опытом точно так же, как и предыдущим. Я думаю, что любой актер на сцене показывает конкретно то, что у него есть. Мы же не можем показать то, чего мы не можем представить?

— Давайте сейчас абстрагируемся от «Папиных дочек» и поговорим о вас. Расскажите о своей жизни после травмы.

— Я до сих помню слова хирурга, который подошел ко мне на третий день после падения. Он сказал: «Чтобы ты знал: в твоей ситуации мертвым везет чуть больше, чем живым». В тот момент не совсем было понятно, о чем он говорит. Понял спустя некоторое время, проведенное без сна и в постоянной боли.

- Кто был рядом с вами, кто помогал, поддерживал, помог не сдаться?

— Больше всего, конечно, родственники. И конкретно, мой сын. Это единственный парень, который меня вообще не оставлял и постоянно поддерживал. И он продолжает делать это до сих пор.

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— Как проходило лечение? Вы долго лежали в больнице?

— В Тверской больнице ноги собрали на две пластины и 20 болтов. Восемь месяцев гонял на коляске, потом встал на костыли, заново учился ходить около полугода, а спустя время потребовалась еще одна операция. Шесть месяцев на костылях с аппаратом Илизарова, два месяца в гипсе, разработка ног — и вот уже пошел четвертый год восстановления…

— Из истории вашей жизни мог бы получится остросюжетный сериал…

— Да! Учитывая то, что ноги я ломаю уже в седьмой раз. Но первый раз поперек.

— Вы следите за тем, что происходит в киноиндустрии? Смотрите новые сериалы, выходящие на платформах?

— Люблю сериалы Netflix, вселенную Marvel и многое другое…

— И какой ваш любимый жанр?

— Любимого жанра у меня нет. Единственное, не люблю драмы. И ужастики — в детстве насмотрелся.

— У вас есть любимые актеры, режиссеры?

– Вы знаете, нет. На всех актеров я смотрю как на равных.

— Насколько вы сегодня востребованы как актер? С какими предложениями к вам сегодня приходят режиссеры?

— Достаточно востребован (смеется). Меня звали на кастинги — и когда я был в коляске, и когда передвигался на костылях с аппаратом Илизарова.

– Есть персонажи, которых вам хотелось бы воплотить на экране?

— Да, хотел бы сыграть восемь миллиардов людей — жителей нашей планеты. А если говорить о том, что я хотел бы снять сам, то это произведения Ника Перумова. Когда погрузился в его вселенные, у меня было ощущение, что я сам в них живу.

— В свое время вы играли кота Бегемота в спектакле «Мастер и Маргарита» в Московском драматическом театре им. Станиславского. Есть мысли снова вернуться на сцену театра и, возможно, расширить репертуар?

— Я бы с удовольствием. Но чтобы вернуться в театр, нужны ноги. А у меня пока с ногами не очень хорошо. Поэтому пока это не совсем реально.

— В одном из интервью вы сказали, что сейчас развиваете собственный бизнес. А как же актерская карьера? Кем вы себя видите в будущем — актером или бизнесменом?

— Для меня актерство — это просто роль. Одна из из моих многочисленных жизненных ролей. Все люди — актеры с рождения. Просто мало кто это понимает. Совмещаю.

— В истории российского кинематографа есть немало примеров, когда актеры громко заявляли о себе в юности, а затем навсегда пропадали с экрана. Вас не пугает такая перспектива?

— Это уже происходило в моей жизни, поэтому я особо не заморачиваюсь. Да — да. Нет — нет. Это ведь жизнь. Жизнь — это очень простая штука, но никто не говорил, что будет легко.

— То есть вы пока не знаете, кем видите себя в будущем?

— Кем только я себя не вижу. У меня в голове миллион вариантов, каким будет мое будущее, никогда не делал ставку на что-то одно — это для меня слишком просто. Я стараюсь развиваться во всех отраслях, которые мне интересны. По специальности я финансист-международник — и параллельно с работой в театре Станиславского, я проходил практику в Государственной думе. Поэтому я никогда не делал ставку только на актерское мастерство.

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— Может, в будущем вы станете депутатом?

— Как знать (смеется).

— Для многих зрителей Михаил Казаков — этот тот самый парень из «Ералаша» и Полежайкин из «Папиных дочек». Сегодня вас часто узнают на улице? Какие слова вы чаще всего слышите при этом от людей?

— Чего я только не слышу от людей! Узнают, улыбаются, жмут руку, некоторые начинают кричать: «А! Это же ты! Полежайкин!» Многие узнают по «Ералашу». С молодежью — понятно, но как-то раз меня узнала очень старенькая бабушка. Она подошла и спросила: «А это не вы Михаил Казаков, актер театра и кино?» Вот тут я искренне удивился!

— Вы — ветеран «Ералаша». Как вы считаете, в чем феномен этого проекта? Почему он по сей день не теряет актуальности и пользуется такой любовью у зрителей?

— Я однажды спросил у Бориса Грачевского: «А как рождаются сценарии для «Ералаша»?» И он мне ответил: «Вот смотри, есть афоризмы. Мы берем афоризм и штампуем по нему сюжет — простой, но с большим количеством слоев. А поскольку в «Ералаше» снимаются дети — сюжет учит детей».

И то же самое с феноменом «Папиных дочек». Я спрашивал у людей, почему они смотрят «Папиных дочек». И знаете, что они отвечали? «Это единственное, перед чем можно посадить ребенка и не бояться, что он там увидит что-то плохое». И такая же история с «Ералашем» — ничего плохого ребенок в нем не увидит, а еще и научится хорошему.

— Не так давно в прессе писали о вашем, скажем так, непростом разводе с супругой. Удалось договориться?

— Второй год судимся…

— А как в этой ситуации ведет себя ваш сын?

— Сын очень устал от всего этого.

— Я так понимаю, что бывшая супруга сильно вас разозлила…

— Честно говоря, я хотел остановиться еще год назад. Предложил ей разойтись по-хорошему, забрать сына жить к себе, потому что она все равно им не занимается. Моя семья водит его по кружкам, он учит несколько языков, занимается программированием, радиотехникой и плаванием… И ему все интересно! Он очень здорово играет на скрипке, три раза занимал первые места в своем возрасте по России. Бывшей жене от меня нужны только деньги!

— У вас есть перспективы отсудить сына, чтобы он жил с вами?

— Естественно, есть! Этим и занимаюсь. Потому что он сам не хочет жить в той семье с новым сожителем моей бывшей жены.