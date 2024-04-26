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Пять мигрантов, не знавших русский язык, сдали по нему экзамен на «отлично»

В Башкирии не говорящие по-русски мигранты успешно прошли языковой тест

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Республике Башкортостан пять граждан Узбекистана, которые не знают русский язык, успешно сдали по нему экзамен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Согласно данным канала, мигранты для получения необходимых для пребывания и работы в России документов, на «отлично» сдали экзамен по владению русским языком, знания российской истории и законов. Помогли им в этом за вознаграждение преподаватели одного из вузов в Уфе. Позже выяснилось, что мигранты вовсе не сдавали тестирование, за них его прошли жители Кургана. Эти же люди оформили документы для пересечения иностранцами границы РФ.

Правоохранители обнаружили канал преступной миграции: работников высшей школы, участвовавших в нелегальном бизнесе, осудили. После этого вуз, выдававший сертификаты иностранным работникам, аннулировал результаты тестирования. О том, какую ответственность понесли за содеянное, участники преступной группы, а также приезжие, не сообщается.

Ранее в Балашихе полицейских обвинили в организации незаконной миграции.

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