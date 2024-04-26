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Минобороны Эстонии передало Украине два патрульных катера

Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с Данией

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Depositphotos

Министерство обороны Эстонии уведомило о передаче Украине двух патрульных катеров в координации с Данией. Об этом сообщает «Украинская Правда».

«Это помогает Украине обеспечить жизненно важные морские линии и защищать свои воды», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России нанесли удар по складу с безэкипажными катерами. По данным ведомства, в операции были задействованы силы авиации, ракетных войск и артиллерии. Помимо склада, ВС РФ удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию обнаружения П-18.

4 апреля стало известно, что мотострелки группировки российских войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. По информации министерства, разведчики передали на командно-наблюдательный пункт информацию о приближении к береговой линии плавсредства противника. После этого взвод российских бойцов был поднят по тревоге.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВМС Украины.

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