Зачем подростки подражают зверям и кусают прохожих? Специалисты — о фурри и квадробике

У российских подростков новое увлечение — наряжаться в костюмы животных и имитировать «звериное» поведение, в том числе царапать и кусать прохожих. Что это за субкультура, насколько такое поведение опасно для общества и стоит ли беспокоиться родителям — «Газете.Ru» рассказали психологи, врач-психиатр, юрист и фитнес-тренер.

Фурри или квадробика?

Субкультура фурри основана на поклонении антропоморфным (имеющим человеческие черты) животным, а квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей.

Российские дети, надевающие маски и хвосты животных и практикующие в общественных парках «звериные» движения, далеко не всегда понимают разницу этих субкультур. Для нашей страны эти течения еще новые, в то время как на Западе подростки четко разделяют эти увлечения.

Врач-психиатр Антон Елисеенко, дважды лучший психиатр России по версии «ПроДокторов», обсуждал данный вопрос с зарубежными коллегами, работающими с представителями таких сообществ за границей, и подтвердил разницу:

«В сообществе фурри относятся к квадробике скорее отрицательно, потому что относят это к нескольким другим субкультурным аспектам.

Если в квадробике люди готовы ассоциировать себя с животными, то фурри отождествляют себя именно с антропоморфными животными. А это достаточно большая разница, ведь в рамках субкультуры фурри вовсе не нужно так явно подражать поведению животного».

Как считает Андрей Малыгин, заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта университета «Синергия», сейчас квадробика переживает вирусный рост внимания благодаря социальным сетям:

«По мнению энтузиастов, подражание передвижению животных на четырех конечностях позволяет им быть органичными с окружающей природой, испытать неповторимые ощущения и дать нагрузку телу. Квадробика, скорее всего, останется фрик-активностью, вспышка интереса к ней быстро сойдет на нет. Почему? Для полноценного спорта в современном понимании необходима институциализация — появление федераций, клубов, правил и регламентов соревнований. Найдутся для этого харизматичные лидеры и ресурсы? Не думаю».

«Надо учиться у профессионалов»

Фитнес-эксперт XFIT Алена Богданова подтвердила, что различные методики тренировок, которые подразумевают под собой natural movement (естественные движения и перемещения на четырех точках опоры, то есть на четвереньках), сейчас становятся очень популярными. При этом Богданова подчеркнула, что на рынке фитнес-индустрии они существуют достаточно давно.

«Тренирующийся включает единовременно в работу все мышцы своего тела, что делает тренировку функциональной. Это очевидный плюс: формируется сила, гибкость, координация движений. Но! К сожалению, в эпоху трендов и хайпа запатентованные методики, имеющие под собой научное обоснование каждому движению, сталкиваются с искажением: «Как увидел, так и сделал». А кто-то размышляет: «О, это сейчас в тренде, сделаю что-то подобное и скажу, что это авторское направление». Это касается и animal flow (методика тренировок с собственным весом, основанная на движениях на четвереньках)», — пояснила эксперт.

Она ознакомилась с роликами, где дети занимаются квадробикой, и сделала вывод: «Этому надо учиться у профессионалов. Иначе не получится сделать упражнения правильно — с пользой для себя и без негативных последствий для опорно-двигательного аппарата».

Почему дети увлекаются квадробикой и фурри

Психиатр Елисеенко отметил, что увлечение квадробикой с точки зрения психиатрии вряд ли можно отнести к патологиям:

«Подросткам нужно взаимодействие между собой. Им важно ощущать свою самость и в то же время — принадлежность к какой-то группе, в этом суть субкультуры. На данный момент квадробика скорее относится именно к субкультуре, в которую вступают дети раннего подросткового возраста. Я отсмотрел материалы и не заметил взаимодействия между подростками позднего возраста или юношами в рамках этого тренда».

Что касается фурри, Полина Зеленчук, преподаватель кафедры психологии «Синергии», считает, что дети находят себя в образах антропоморфных животных по той же причине — чтобы выразить свою индивидуальность (особенно в пубертатный период):

«Сообщество фурри предполагает принятие каждого, кто готов поддерживать субкультуру. Так подростки пытаются найти опору и уверенность в себе в столь ранимый период. Если у детей сложные отношения с родителями или у них есть проблемы с адаптацией в социальной группе в школе, то через образ они впадают в сублимацию, тем самым приглушая свои эмоциональные проблемы и находя утешение в альтернативной реальности фурри-сообщества».

Необходимость в самовыражении у подростков любым способом подтвердил клинический психолог, старший научный сотрудник отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья Михаил Иванов:

«У подростков существует потребность творчески проявить себя, самовыразиться, самоутвердиться, проявить свое «Я» в обществе в социально значимых формах поведения. Но если данная естественная потребность депривируется (ограничивается) семьей или обществом, то велик риск возникновения девиантных (отклоняющихся от социокультурных норм) и делинквентных (отклоняющихся от установленных юридических норм и законов) форм поведения, среди которых увлечение нежелательными субкультурами».

Может ли новое увлечение угрожать детской психике

Квадробика — это в первую очередь физические нагрузки, но в некоторых случаях она может представлять опасность и для психики.

«Например, если в группе будет присутствовать антисоциальное поведение. Известны случаи, когда подростки в подражании животным заходят слишком далеко и пробуют кусаться, царапаться — это, конечно, уже деструктивные проявления. Но во всем остальном квадробика — просто способ развлечься и почувствовать принадлежность к какой-то группе», — объяснил Елисеенко.

Врач провел параллели со многими другими подростковыми субкультурами и отметил, что они гораздо более жестоки и опасны, ведь в них есть и депрессивные аспекты:

«Иронично, но на таком фоне квадробика, которая не включает в себя каких-то депрессивных и идеологических включений, выглядит менее опасно для психики. Если сравнивать это с недавними инцидентами, когда молодежь из ЧВК «Редан» дралась с представителями других поп-культур, то квадробика отличается в позитивную сторону отсутствием агрессии или идеологической борьбы с другими группами».

Светлана Котова, практикующий подростковый психолог, семейный консультант, рассказала, в каких случаях подобные увлечения безопасны:

«Ничего плохого в этом нет, если соблюдаются три принципа:

подросток осознает, что это игра, то есть сохраняет контакт с реальностью;

нет агрессии, вреда окружающим;

присутствует уместность, адекватность «игр» окружающей обстановке (у психически здорового человека остаются определенные рамки, понимание, где, когда и насколько эпатажно можно так развлекаться)».

Елисеенко добавил, что родителям нужно следить, с кем взаимодействует их ребенок и не выливается ли это в физические стычки.

Что делать при укусе квадробера

Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы, объяснил, что квалификация действий подростков зависит от места совершения, времени, конкретных действий, наступивших последствий:

«Из наиболее очевидного — привлечение к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а также уничтожением или повреждением чужого имущества».

Юрист уточнил, что правонарушение по указанной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Возраст привлечения к административной ответственности — 16 лет. Если соответствующее деяние совершает подросток, не достигший данного возраста, привлечь его к ответственности будет невозможно. Однако его могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Соответственно за ним будет дополнительный контроль. Кроме того, сами родители могут быть привлечены к административной ответственности. В данном случае речь идет о ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметил Черкасов.

Специалист порекомендовал россиянам объяснять своим детям правила поведения в обществе.

Тем же, кто пострадал от действий фурри или квадроберов, Черкасов советует вызывать полицию, снимать нападавших на видео и фото:

«Даже если они в масках, это все равно может помочь правоохранительным органам при установлении их личности (например, обнаружение по месту жительства лиц масок и костюмов, которые можно соотнести в том числе по фото и видео). Также это доказательство факта совершения правонарушения. Если вас укусили или иным образом причинили телесные повреждения, обратитесь за медицинской помощью в травмпункт. Вас осмотрят и дадут рекомендации по лечению, но самое главное — зафиксируют травмы, что в дальнейшем поможет при разбирательствах».