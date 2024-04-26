Назван клуб, больше заслуживавший победы в матче ЦСКА со «Спартаком»

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что ЦСКА и «Спартак» в московском дерби сыграли в незрелищной манере, так как слишком сильно опасались поражения.

«И ЦСКА, и «Спартак» боялись за результат, возможного поражения. Если брать по игре, то понимаешь, что результат закономерен. Команды боялись и поэтому закрылись. Было больше борьбы и столкновений. Хотя ЦСКА все-таки имел стопроцентный момент забить «Спартаку» после ошибки Хлусевича. Забей, и, может быть, «Спартаку» пришлось бы играть в более открытый футбол. Хотя у него один момент был всего, по большому счету», — считает выступавший в прошлом в том числе за «Спартак» Деменко.

ЦСКА и «Спартак» в московском дерби не смогли забить друг другу, закончив встречу нулевой ничьей. «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 39 очками, а армейцы располагаются на седьмой строчке, отставая на одно очко от красно-белых. У лидирующего в турнире «Зенита» 50 очков, «Краснодар», занимающий вторую позицию, имеет в активе 49 баллов, а у идущего третьим «Динамо» — 44 очка.

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».