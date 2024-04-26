Эминем планирует избавиться от своего альтер эго в новом альбоме

Рэпер Эминем опубликовал рекламный ролик, раскрыв дату выхода нового альбома The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

Новая пластинка выйдет летом 2024 года и станет 12-м альбомом в дискографии музыканта. Последний лонгплей Эминем, в свою очередь, вышел в 2020 году. Само опубликованное видео стилизовано под тру-крайм-телешоу, по ходу которого ведущий раскрывает причину того, почему Слим Шейди не стало. В нем объясняется, что у Шейди было «достаточно врагов» из-за его грубых и спорных выходок. В ролике появляется и давний коллега Eminem, рэпер 50 Cent, который при этом опровергает дружбу и называет Слима Шейди психопатом.

Впервые альтер эго рэпера появилось в «Slim Shady EP» в 1997 году. Рэпер назвал персонажа своей темной стороной. В 2000-м вышла ставшая хитом песня «The Real Slim Shady». Предполагается, что в ней рэпер высмеивает поп-звезд.

В конце апреля сообщалось, что Эминем отпраздновал 16 лет трезвости. Он похвастался монеткой с цифрой 16 на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В комментариях его поддержали подписчики и близкие, в частности старший брат Натан Самра-Мэтерс.

Ранее Эмма Стоун попросила называть ее другим именем.