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В Таджикистане заявили, что гражданам страны массово отказывают во въезде в РФ

МИД Таджикистана: гражданам страны массово отказывают во въезде в РФ

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Антон Белицкий/РИА «Новости»

В МИД Таджикистана заявили о массовых случаях отказа во въезде в Россию гражданам республики. Об этом было сказано во время встречи в Душанбе с послом РФ Семеном Григорьевым, сообщило управление информации и печати МИД Таджикистана.

В дипломатическом ведомстве азиатского государства рассказали о сложностях, с которыми в последние недели сталкиваются граждане страны при пересечении государственной границы Российской Федерации.

Отмечается, что встреча была посвящена вопросам будущего укрепления взаимодействия России и Таджикистана в различных сферах.

До этого заместитель главы российского МИД Михаил Галузин поблагодарил министра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми за помощь республики в расследовании теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

6 апреля сообщалось, что Турция запретила гражданам Таджикистана въезжать в республику без визы. Указ подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Причины решения не уточнялись.

Ранее сообщалось, что торговля Таджикистана с Россией резко выросла.

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