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В Госдуме о дочери Машкова: «Не получила должного воспитания»

Депутат Драпеко предположила, что Машкову запрещала общаться с дочерью экс-жена

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РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре и актриса Елена Драпеко посочувствовала Владимиру Машкову из-за непростых отношений с дочерью. Слова парламентария передает NEWS.ru.

«Наверное, он хотел с ней встретиться и общаться. Как всякий нормальный родитель хотел общаться со своим ребенком. Видимо, мать не давала», — предположила Драпеко.

По словам депутата, актриса Мария Машкова «не получила должного воспитания» из-за того, что долго жила без родителя. По этой причине, считает парламентарий, семье не удалось найти общий язык.

До этого Машкова признавалась, что на протяжении 40 лет инициировала встречи с отцом и хотела, чтобы Машков был в ее жизни. Однако теперь у нее «прошел этот период». По словам женщины, несмотря на это, родитель все равно останется для нее «молодым, усатым, классным парнем» 24-25 лет.

Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому она решилась на переезд. 10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США.

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