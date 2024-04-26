В Коми полицейские заставляли невиновных писать явки с повинной и «раскрыли» так 16 дел

В Коми полицейские заставляли ранее судимых граждан писать явки с повинной на преступления, которые они не совершали. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

По данным следствия, начальник уголовного розыска из Ухты разработал эту схему и пользовался ею в течение нескольких месяцев. Сейчас в связи с произошедшим проверяют 35-летнего подполковника и его подчиненных — 29-летнего старшего оперуполномоченного и 31-летнего оперативника.

Втроем они решили раскрыть 16 краж, взяв признательные показания с местных жителей, которые уже имели судимости. Правоохранители находили нуждающихся людей и обещали им за это деньги. Так, 35-летняя жительница Ухты призналась в совершении семи краж, а 31-летний мужчина взял на себя девять краж, которые не совершал. Вместо денег они оба получили новые сроки, но рассказали об обстоятельствах, приведших их за решетку уже после вынесения приговоров.

Сейчас полицейскому трио, которое таким способом боролись с преступностью, грозит уголовное разбирательство за превышение служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что бывших полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за грабеж и вымогательство.