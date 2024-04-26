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Движение «Я/мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских

Росфинмониторинг запретил в России общественное движение «Я/мы Сергей Фургал»

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Ludvig14/Wikimedia Commons

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал». Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальная часть. Организации: Межрегиональное Общественное Движение Я/Мы Сергей Фургал», — говорится в перечне.

22 февраля общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» объявили экстремистским и запретили в России. Прокуратура Хабаровского края подало иск в Хабаровский краевой суд о признании движения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны, обвинив его в том, что под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона оно осуществляет экстремистскую деятельность.

Год назад Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В настоящее время в Московском суде рассматривается второе дело экс-губернатора о хищении активов МСП Банка.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по уголовным делам, в которых его обвинили. После его задержания летом 2021 года в Хабаровске начались протестные акции, включая митинги «Я/МЫ Сергей Фургал». Изначально акция с подобным названием прошла в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова в Москве.

Ранее в ЛДПР оценили признание движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским.

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