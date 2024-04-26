Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о последствиях отказа ВСУ от танков Abrams

Политолог Михайлов: отвод танков Abrams открыл России путь к наступлению

close
100%
Global Look Press

Решение Вооруженных сил Украины отказаться от использования американских танков Abrams на линии соприкосновения ухудшит для них ситуацию, уверен директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов. Отвод боевых машин открывает российским военным путь для наступления, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ отказались от применения танков M1 Abrams из-за их высокой уязвимости перед российскими дронами. По мнению эксперта, эти машины и до этого не играли большой роли в боевых действиях.

«За ликвидацию бронированных машин объявляли большой бонус, поэтому они стали легкой добычей как дронов, так и систем обнаружения, — заявил Михайлов. — Думаю, сейчас просто их отведут туда, где, по мнению украинских военных, они будут более приспособлены для отражения атак. То есть российская армия перешла в наступление».

Отводу танков от линии соприкосновения также поспособствовали советы США, где также осознают сложную ситуацию ВСУ на фоне дефицита военной техники, считает политолог. Американские эксперты, по его словам, порекомендовали направить остатки боеспособных машин на более безопасные линии обороны.

Также на фоне сложившейся ситуации США направили средства в том числе на оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы принудительно сажать российские беспилотники, добавил Михайлов. Однако российские разработчики это учитывают и уже ведут работу по блокированию систем подавления дронов, заключил он.

До этого депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отказ от танков Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами. Он подчеркнул, военная техника «ценой в миллионы» становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов.

В Совфеде ранее высмеяли «чудо-технику» Abrams, бегущую с фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами