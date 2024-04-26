«Попрошаек поставляли из Гомеля». В Балашихе «беженка с Украины» держала белорусов в рабстве В Балашихе спасли из рабства белорусов, которых заставляли попрошайничать

«Притон с попрошайками» накрыли в подмосковной Балашихе. Там женщина держала в квартире около 10 человек, а ее супруг ежедневно развозил их «на точки», где они должны были просить милостыню. Предполагаемая держательница притона оказалась гражданкой Украины, сама себя она назвала «беженкой». В квартире нашли паспорта нескольких граждан Белоруссии и минимум 280 тыс. рублей наличными. Людей, по данным движения «Альтернатива», женщине поставляли «цыгане из Гомеля».

Движение «Альтернатива» сообщило об обнаружении в подмосковной Балашихе «притона с попрошайками».

Выйти на него активисты смогли, обнаружив одного из «работников» — 64-летнего Виктора Чикунова, собирающего милостыню у торгового центра «Галерея» в Подольске. На него обратила внимание случайная прохожая.

«Женщине удалось выяснить, что дедушка делает это не по своей воле, но самостоятельно уйти боится, да и уходить ему попросту некуда. Наши сотрудники незамедлительно выехали на место для проверки информации», — говорится в сообщении «Альтернативы».

Выяснилось, что Чикунов — гражданин Белоруссии с инвалидностью, лишившийся жилья и всех близких родственников. В Россию он приехал весной 2024 года, получив предложение «подзаработать».

Работа заключалась в том, чтобы с утра до вечера просить милостыню. Для этого Виктору Васильевичу придумали легенду — якобы у него умерла дочь, и он вынужден содержать двух «внучат». Для убедительности выдали документы, среди которых была копия свидетельства о смерти неизвестного человека.

«Никогда не видел (людей, о которых идет речь в документах. — «Газета.Ru»), не знаю (их)», — признался Виктор Чикунов.

Мужчина рассказал, что занимался такой «работой» не по своей воле, но уйти боялся, да и податься ему некуда: «работодатели» забрали паспорт, близких родственников не осталось, жилья нет, сам является инвалидом. Ежедневный доход Виктора, по его же словам, составлял порядка 6 — 8 тысяч рублей, но денег он не видел — каждые пару часов милостыню забирали представители «работодателя». В течение дня они якобы даже запрещали Виктору есть: полученные от прохожих продукты нужно было нести в «общак». За ослушание предполагаемая держательница «притона с попрошайками» по имени Наталья грозила побоями.

«Наталья рассказала ему, что парня, который не донес продукты до дома, она избила скалкой, и он еще долго ходил синий», — сообщают в «Альтернативе».

Визит в «притон»

Виктор Чикунов указал, где находится «притон», — в одном из домов микрорайона Гагарина в Балашихе.

«Домой к Наталье мы приехали уже с сотрудниками полиции. Оказалось, что женщина — гражданка Украины, называет себя беженкой, но никаких подтверждающих документов у нее не нашлось», — рассказали в «Альтернативе».

Свой визит к Наталье активист «Альтернативы» записал на видео. В разговоре с полицейским женщина пыталась отпираться.

«Ну пожалуйста, миленький, я вас очень прошу <...> ну я же ничего плохого не сделала», — уговаривала она. Женщина крупно затряслась, но потом все же отдала несколько паспортов граждан Белоруссии. По данным «Альтернативы», «сотрудников» Наталье «поставляли цыгане из Гомеля».

На записи видно, как Наталья извлекает крупную сумму денег — 56 пятитысячных купюр. Таким образом в квартире хранилось как минимум 280 тысяч рублей.

Позже в квартиру пришлись и другие «работники». Всего, по данным «Альтернативы», там проживало около десяти человек. Судя по разговору на видео, на «предприятии» работал и муж Натальи — он развозил по точкам «сотрудников». Да и сама женщина рассказала, что выходила просить милостыню.

«Я работала, стояла. Я челюсть вытаскиваю, очки надеваю, [беру] палку (трость. — «Газета.Ru»), [тем самым создаю впечатление, что] у меня артроз, артрит», — рассказала Наталья.

Женщина, по ее же словам, накопила большое количество штрафов за попрошайничество.

Показательная история

Виктор Чикунов написал заявление в полицию, там сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В движении «Альтернатива» назвали историю балашихинского «притона» очень показательной, так как она демонстрирует, как устроено попрошайничество.

«Среди попрошаек в больших городах нет действительно нуждающихся людей. За редким исключением, всех их можно разделить на две группы: мошенники и рабы. Когда вы решаетесь дать милостыню просящему — вы поощряете преступность, а, бывает, еще и финансируете и продлеваете страдание человека, которого принуждают к попрошайничеству», — пояснили в организации.

Движение «Альтернатива» — некоммерческая организация, которая занимается борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи, в том числе современного рабства.