Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку, пока ее матери не было дома

В Карелии сожитель матери изнасиловал девятилетнего ребенка

close
100%
Depositphotos

Жителя Карелии осудили за изнасилование девятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, мать девочки оставила ее с 37-летним сожителем. Пока женщины не было дома, мужчина употреблял алкогольные напитки. После этого он зашел в комнату к ребенку и надругался.

Когда мать пришла домой, школьница рассказала обо всем ей. Россиянка обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он признал свою вину.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей.

Известно, что подростки рассказали обо всем старшим членам семьи. По словам пострадавших, мужчина под разными предлогами заманивал их к себе в квартиру и там насиловал.

В отношении дворника возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение.

Ранее во Франции бездомный ворвался к женщине домой, чтобы изнасиловать ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами