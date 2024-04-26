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Москвичей предупредили о похолодании в начале мая

Вильфанд: в Москве со 2 по 5 мая будет на 2-3 градуса холоднее нормы

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве и области в первую неделю мая будет ниже нормы на 2-3 градуса. Его слова приводит ТАСС.

По данным Вильфанда, 1 мая будет от 7 до 12 градусов ночью, днем — до 20 градусов, а на юге Московской области — до 24.

«Постепенно идет процесс понижения температуры, начиная со 2 мая, когда еще комфортно — 6-11 ночью, 15-20 днем, кратковременный дождь. 3 мая — дневные температуры уже около 15 градусов», — заявил он.

4–5 мая пройдут кратковременные дожди и дневная температура составит 11-16 градусов тепла, а ночью она понизится до 1-6 градусов.

До этого Гидрометцентр России пообещал москвичам июньскую погоду на предстоящих выходных. Также жителей Москвы предупредили, что в первые майские выходные будет комфортная погода, а вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает из-за влияния циклона с Таймыра. Сообщалось также, что с 25 апреля в Москве ухудшится погода — ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

Ранее россиянам посоветовали весной носить зимние кроссовки.

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