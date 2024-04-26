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В Центробанке РФ рассказали о дефиците кадров на российских предприятиях

Глава ЦБ Набиуллина: около 70% предприятий РФ отмечают дефицит кадров

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Около 70% российских предприятий сообщили о дефиците кадров в ходе опроса, проведенного Центральным банком (ЦБ) РФ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«По последним данным мониторинга предприятий, а он охватывает сейчас уже около 15 тысяч предприятий, около 70% всех предприятий отметили дефицит кадров», — сказала она.

Она отметила, что на рынок труда и экономику России в целом влияют такие долгосрочные факторы, как демография и отставание производительности труда от роста зарплаты.

26 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне.

До этого Набиуллина заявила, что Центробанк допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2024 года с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране. Если же в РФ остановится процесс дезинфляции, то Банк России не исключает повышения ключевой ставки, добавила она.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.

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