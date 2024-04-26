Замначальника УМВД сел пьяным за руль после дня рождения, его задержали

Замначальника УМВД по Кировской области Андрея Воронова, возвращавшегося после дня рождения коллеги, задержали за пьяное вождение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По сведениям источников, Audi Q5, которым управлял Андрей Воронов, остановили на перекрестке улиц Московской и Производственной в ночь на 23 апреля», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Воронов долго не хотел останавливаться, несмотря на то, что его преследовали сотрудники ДПС. Впоследствии он все же решил прекратить погоню, вышел из авто и попытался убедить полицейских отпустить его, показав служебное удостоверение. Однако инспекторы отправили Воронова на медосвидетельствование. Результаты показали, что полковник был пьян. На него оформили протокол. Также, по некоторым данным, Воронова собираются уволить из органов.

До этого сообщалось, что заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, которого обвиняют в получении особо крупной взятки в виде дорого авто, решил уволиться по собственному желанию. Отмечается, что он также занимал пост начальника управления городского хозяйства администрации. По данным следствия, в 2022-м Грацкий получил автомобиль стоимостью более 5 млн рублей в качестве взятки от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен заммэра обеспечил «своевременное и беспрепятственное принятие работ» по заключенным контрактам между подрядчиком и правительством города.

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