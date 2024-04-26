В Госдуме не считают, что приставы с оружием «будут поголовно нарушать законы»

В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять в своей работе с россиянами-должниками физическую силу и оружие. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что приставы не станут злоупотреблять этим правом, а в случае излишнего применения силы они будут нести ответственность по закону.

«Я хотел бы сказать, что в случае, если пристав неправомерно применит силу, он будет нести ответственность согласно действующему законодательству. Говорить о том, что приставам будет разрешено применять силу, и они начнут этим злоупотреблять, я бы не стал. Жизнь есть жизнь, случаи бывают разные. Но еще раз хочу сказать, что если приставы будут наделены правом использовать спецсредства, если они их применят не по назначению, будет нарушен закон, они будут нести ответственность. Приставы — это люди достаточно образованные, имеют юридическое образование, то есть они прекрасно осознают и понимают, какая ответственность может быть в случае нарушения закона. Я бы хотел успокоить — это не значит, что у судебных приставов будут развязаны руки, и они будут поголовно нарушать законы, чрезмерно применять силу и использовать спецсредства», — сказал он.

Альшевских подчеркнул, что принятие такого закона необходимо, поскольку должники, по его словам, часто ведут себя «вызывающе» и провоцируют приставов.

«То, что это сделать необходимо, я готов согласиться. К сожалению, в последнее время мы все чаще и чаще слышим и видим, что должники, в том числе и по алиментам, достаточно грубо и вызывающе себя ведут и провоцируют, нарушают со своей стороны закон. Тем более с людьми, которые находятся при исполнении, они выполняют свои служебные обязанности, то есть это их работа. Мы видим, что должники порой неадекватно реагируют. И вот в этих случаях я считаю, что, если приставы будут применять спецсредства, это будет оправдано», — добавил он.

По мнению Альшевских, приставы не будут массово применять силу к женщинам и старикам, однако «всякое бывает».

«Я бы не стал торопиться и говорить, чтобы случае необходимости сила применялась в равной степени как для мужчин, так и для женщин и стариков. Мы должны понимать, что перед законом все равны — это раз. Во-вторых, я не думаю, что приставы в отношении женщин или стариков будут применять те же самые средства и силу для того, чтобы исполнить исполнительное производство. Я не думаю, что это будет с их стороны носить какой-то там массовый характер. Всякое бывает, жизнь есть жизнь, и случаи ситуации бывают разные. Здесь надо в каждом случае, в каждой ситуации разбираться отдельно», — пояснил он.

26 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить сотрудникам органов принудительного исполнения применять физическую силу, спецсредства (резиновые палки, наручники, аэрозольные и электрошоковые устройства) и огнестрельное оружие. Сейчас такое право есть только у судебных приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов.

Согласно тексту документа, приставы смогут использовать все вышеперечисленное для пресечения преступлений и административных правонарушений, а также для задержания, «если несиловые способы не обеспечивают исполнения возложенных на органы принудительного исполнения обязанностей». Перед применением приставы обязаны об этом предупредить и дать время для выполнения своих требований в случае отсутствия опасности для жизни и здоровья. Они также обязаны оказать первую медицинскую помощь при нанесении телесных повреждений и уведомить о произошедшем прокурора и близкого родственника в течение 24 часов.

Инициатива запрещает применять спецсредства и огнестрельное оружие в отношении совершивших преступления ненасильственного характера, беременных, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. Использование резиновых палок запрещено для ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца.

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