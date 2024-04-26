Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе, оказался на скамье подсудимых

Суд рассмотрит дело мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

18 ноября пьяный 49-летний мужчина находился на площади Победы. Оттуда он направился в мемориальный комплекс «Поклонная гора» к Вечному огню, где разбросал венки возле подножия и вылил из бутылки неизвестную жидкость, пытаясь потушить пламя. Он также поместил в чашу Вечного огня самокат, и был задержан.

Первоначально на злоумышленника завели уголовное дело о реабилитации нацизма. В итоге мужчине предъявили обвинение по третьему пункту статьи, его будут судить за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Обвиняемый содержится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее студентка из Африки попала под суд после танца возле Вечного огня в Ханты-Мансийске.