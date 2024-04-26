США выступили с угрозами Китаю за поставки в Россию товаров двойного назначения

Соединенные Штаты вновь обвинили Китай в поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военном производстве. Об этом со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Китае, Блинкен заявил, что «если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы». По его словам, «подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», в чем солидарны все страны G7.

По словам Блинкена, Китай является крупнейшим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров двойного назначения, которые Москва якобы использует для наращивания мощностей своего оборонно-промышленного комплекса.

23 апреля в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией. В МИД КНР отметили, что экспорт товаров двойного назначения находится под контролем и подчеркнули, что Китай имеет законное право на торгово-экономическое взаимодействие с другими государствами, включая Россию.

Ранее в США признали, что Китай не поставляет России оружие.