Член ОП рассказал о нарушениях в ходе выборов в Хабаровском крае

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал о ходе выборов в Хабаровском крае.

«Сейчас я нахожусь с Ситуационным центром Общественной палаты, мы анализируем информацию, которая к нам приходит, информацию, которая есть в социальных сетях.

Уже сейчас можно, наверное, сказать, что кампания в Хабаровске носит наиболее «грязный» характер. Большинство информации – об использовании административного ресурса», - отметил он.

По его информации, в Сети ходит документ, в котором должностными лицами администрации края прямо предписывается оказать воздействие на сотрудников подведомственных учреждений – чтобы они приняли участие в голосовании.

«Это прямое нарушение закона, где сказано, что нельзя принуждать людей к участию в выборах. Это делается без каких-либо тонких технологий, фактически – напрямую», - заявил Григорьев.

«Приходят сведения, что агитация происходит прямо на избирательных участках есть, в кабинке для голосования. Фотографии с несколькими людьми в кабинке для голосования», - отметил он.

«Не допускают членов избирательных комиссий с совещательным голосом. И так далее, и так далее – много таких материалов, но основное – использование админресурса», - рассказал Григорьев.