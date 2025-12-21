Экс-сотрудник СБУ сообщил о прослушке украинских политиков

Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает политических лидеров страны, а также представителей иностранных государств. Об этом рассказал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Я думаю, что сейчас в СБУ точно так же прослушивают и политических лидеров, и представителей иностранных государств и в формате «Т1» докладывают наверх руководству, вплоть до председателя СБУ», --сказал он.

Прозоров отметил, что в СБУ это распространенная практика, когда речь касается каких-то острых моментов, например, политических, во время выборов.

По его словам, для этого СБУ располагает всеми необходимыми техническими средствами для осуществления контрразведывательной деятельности на высоком уровне.

17 декабря Прозоров рассказал, что во время событий Майдана в 2014 году представители Евросоюза оказывали давление на крупнейших украинских олигархов, фактически склоняя их к поддержке «оппозиции».

По его словам, 5 февраля 2014 года в гостинице «Опера» в Киеве прошла встреча евродипломатов во главе с Верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с олигархами Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Позже Василий Прозоров в книге «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» опубликовал запись «материалов аудиоконтроля помещения» с этой встречи.

Ранее Нарышкин оценил слова Зеленского о возможной прослушке его разговоров.