Фонд Тимура Миндича купил квартиры бизнес-класса в Киеве за месяц до СВО

Инвестиционный фонд, связанный с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек Зеленского», приобрел 77 квартир в Киеве за месяц до начала специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает Obozrevatel.ua в Telegram-канале.

Квартиры расположены в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale у станции метро «Демеевская». Издание уточняет, что фонд купил недвижимость со скидкой около 60%. В результате один квадратный метр обошелся фонду в 18 тысяч гривен, тогда как обычным покупателям квадрат стоил не менее 48 тысяч гривен.

По подсчетам Obozrevatel.ua, общая экономия от застройщика составила более $5 миллионов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич. Незадолго до обысков он покинул Украину.

Ранее против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.