Сын генерала Младича сообщил о состоянии здоровья своего отца

Сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко сообщил, что состояние здоровья его отца приближается к критическому. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Дарко Младича, лечение необходимо продолжить вне тюрьмы в Гааге.

«Он все слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. К ранее существовавшим проблемам со здоровьем добавились вызванные длительным лежанием. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить», — заявил Младич-младший.

Он надеется, что власти все же примут решение и отпустят его отца на лечение, потому что в противном случае сложно оценить, сколько времени у него осталось. Дарко Младич отметил, что с его отцом дважды в неделю проводят сеансы физиотерапии по 15 минут, чего недостаточно.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич 16 лет скрывался от Международного трибунала по бывшей Югославии в Сербии, но в 2011 году все же был арестован и выдан в Гаагу. Суд над ним продолжался пять лет.

В 2017 году его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.

В июле 2025 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отказал Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Ранее генерала Ратко Младича отказались освободить для посещения могилы.