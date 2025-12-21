На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали количество баллов, необходимое для выхода на пенсию

Сенатор Мельникова: в 2026 году для выхода на пенсию нужно набрать 30 баллов
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году только при наличии определенного трудового стажа и пенсионных баллов, заявила сенатор Наталья Мельникова. Ее слова передает РИА Новости.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — уточнила Мельникова.

8 декабря сообщалось, что в начале 2026 года в России увеличат страховые пенсии после индексации на 7,6%. В первую очередь вырастут страховые пенсии по старости. Кроме того, с января для военных пенсионеров будет увеличен коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года планируется очередное повышение.

До этого эксперт рассказал, что возможность выйти на пенсию мужчинам в 50 лет, а женщинам – в 45, есть у жителей Крайнего Севера. Для этого мужчины должны проработать не менее 25 лет в профессиях оленевода, рыбака или охотника-промысловика, тогда как женщины – не менее 7,5 лет в подземных условиях, с вредными условиями труда, или в горячих цехах.

Ранее эксперт раскрыл схему с пенсионными баллами.

