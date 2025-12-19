Сможет ли Трамп развалить НАТО и ЕС?

Европа и Америка — на грани цивилизационного развода. Причиной драмы века стали слова президента США Дональда Трампа о «загнивающем» Евросоюзе. А также новая стратегия нацбезопасности США, где европейцев лишили статуса привилегированного союзника. Вместо этого ЕС представлен как угроза демократии и заблудшая овечка, которую надо направить на путь истинный.

В Брюсселе неприятные для себя характеристики приняли близко к сердцу — даже слишком. Зазвучали ответные претензии. Дескать, трамповские США — это не союзник, а токсичный абьюзер. Единое трансатлантическое пространство существует только на бумаге. И Штатам нужно противостоять так же, как России, Китаю и другим недружественным для ЕС странам.

И без того нервную обстановку накалили вбросы в СМИ. Пожалуй, самый значительный сделало американское издание Defense One. Оно написало, что у Трампа якобы есть еще одна, секретная версия стратегии нацбезопасности. И все по-настоящему важные положения находятся как раз там. Например, прописано стремление распустить G7 и собрать вместо нее «ключевую пятерку» — с Россией, Китаем, но без европейцев. А также есть установка убеждать идеологически близкие Трампу правительства Европы вывести свои страны из ЕС.

Не очень приятную новость сообщила и The Washington Post. Якобы Пентагон планирует ликвидировать отдельное европейское командование, отвечающее за операции в Старом Свете. И слить его со структурами, отвечающими за Африку и Ближний восток.

Что из этого правда, я сказать затрудняюсь. Реформа армии звучит логично, а вот в существование неких «тайных протоколов» поверить уже сложно. Белый дом отрицает, что у него есть такой документ. Несмотря на это, ведущие западные СМИ радостно подхватили и побежали обсуждать сведения, которые надо бы проверить. И это само по себе симптоматично. Показывает, что в трансатлантических отношениях скопилось немало напряжения. И оно прорвалось наружу.

Строго говоря, в отношениях с союзниками США всегда вели себя как типичный абьюзер. На словах они всегда были лучшим другом и защитником. Но как только речь заходила о собственных интересах, Вашингтон всегда выбирал себя. Причем не стеснялся вставать на горло друзьям, а если те возмущались — указывал на отведенное место в стойле, куда они всякий раз послушно уходили.

Долгие десятилетия европейцы терпели «домашнее насилие», потому что в обмен США давали им военную защиту. Таков был негласный контракт. Трамп решил серьезно изменить его условия: тумаки остались и даже усилились, а вот гласные и негласные гарантии безопасности его администрация де-факто обнулила. Сочла, что за свою безопасность Европа должна отвечать сама. Что Старому Свету категорически не понравилось.

Есть в конфликте и идеологическая подоплека. Лидеры Евросоюза — в большинстве своем идеалисты-глобалисты. Они искренне верят в силу международных институтов, в универсальные правила, существующие для всех стран, и в либеральные ценности — те самые, которые еще называют «воукизмом» или «левой повесточкой». Трамп и члены его администрации — люди из совершенно другого теста. Консерваторы с точки зрения культуры. И политические реалисты, для которых значение имеют только две вещи — грубая сила и собственная выгода.

Неудивительно, что с такими противоречиями лидеры ЕС и администрация Трампа так и не смогли состыковаться — в том числе и по украинскому кейсу. Европа в ультимативной форме, порой напоминающей истерику, требует от США исполнять свои традиционные обязательства. Штаты дают понять, что теперь их интересует Азия и Латинская Америка. Нового общего знаменателя — политического или идеологического — пока не найдено.

Из этого не стоит делать вывод, что на фоне конфликта Трамп будет намеренно разваливать западные институты. Взять ЕС — президент США никогда не испытывал к блоку жгучей ненависти. Он просто не воспринимает его как самостоятельный субъект для диалога и предпочитает общаться напрямую с европейскими столицами.

Негативно на ЕС может повлиять разве что массовый приход к власти идеологически близких Трампу правых евроскептических правительств. Такой сценарий, безусловно, в интересах президента США. Вот только это будет результатом внутренних процессов в Европе — Белый дом если и сыграет какую-либо роль, то очень ограниченную. Полагаю, судьба ЕС Трампу просто неинтересна.

Распад НАТО звучит еще маловероятнее. Выход из организации будет слишком радикальным шагом даже для Трампа, который большинство американцев не поймет. Евросоюз, несмотря на все грозные заявления, тоже не готов к самостоятельному плаванию в сфере безопасности. Поэтому постарается не доводить конфликт до критической точки и продлить присутствие США на континенте на столько, на сколько получится.

Так что военный развод будет делом небыстрым. До своего логического конца он дойдет тогда, когда Трамп уже не будет президентом — и то при условии, что впоследствии США сохранят заложенный им внешнеполитический курс.

На мой взгляд, единственный институт, который может стать реальной жертвой развода США и ЕС, — это «Большая семерка». В нынешней ситуации площадка не имеет ни экономического, ни политического смысла. Да и к тому же она существует неформально. Чтобы G7 умерла, достаточно того, чтобы в какой-то момент ее члены просто перестали собираться. Для этого все условия как раз сложились.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.