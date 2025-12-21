В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные путевки в санаторий

Путевки на бесплатное лечение в санаторий могут получить льготные категории граждан России, включая детей-инвалидов, инвалидов по заболеванию, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей ветеранов, блокадников, участников и ветеранов боевых действий, жертв катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

По ее словам, каждый регион может дополнять список льготных категорий граждан на свое усмотрение. Депутат обратила внимание, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.

«Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства. Это медицинское заключение, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур», — добавила политик.

Фролова уточнила, что россияне должны помнить о медицинских противопоказаниях, которые могут стать основанием для отказа в санаторно-курортном лечении. До поездки следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Парламентарий обратила внимание, что лечение в санаториях является одним из приоритетных направлений социальной политики страны.

До этого 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ) писал, что в России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%.

